Stefano De Martino e Gilda Ambrosio a cena | Come una coppia collaudata
Stefano De Martino e Gilda Ambrosio sono stati visti insieme a cena in un ristorante di Milano. I fotografi di Oggi hanno catturato la coppia mentre si godeva una serata tranquilla, confermando le voci di un rapporto più stretto dopo anni di amicizia. La relazione tra i due sembra ormai consolidata, e i fan si chiedono se questa sarà la svolta definitiva.
Nel mondo dei gossip si torna a parlare di Stefano De Martino e Gilda Ambrosio. Il conduttore di "Affari Tuoi" e la stilista napoletana si conoscono e si frequentano da molti anni, ma nell'ultimo periodo la loro amicizia sembra essersi trasformata in amore e le foto della coppia a cena in un elegante ristorante di Milano - scattate dai fotografi della rivista Oggi - lo confermerebbero. L’amicizia “speciale”. Il nome di Gilda Ambrosio, designer napoletana, è stato spesso accostato a quello di Stefano De Martino, ma oggi il ruolo della bella campana sembra essere decisamente cambiato rispetto al passato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
È ufficiale, Stefano De Martino è fidanzato con Gilda D’Ambrosio
Stefano De Martino, noto conduttore e figura di spicco dello spettacolo, è stato paparazzato in compagnia di Gilda D’Ambrosio, confermando così la sua relazione ufficiale.
Stefano De Martino, ritorno di fiamma con Gilda Ambrosio?
