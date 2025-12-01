Startlist individuale femminile biathlon Oestersund 2025 | orario tv streaming pettorali delle italiane
Prosegue il programma di gare ad Oestersund, in Svezia, sede della prima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon: domani, martedì 2 dicembre, alle ore 15.30, si terrà la 15 km individuale femminile, nella quale l’Italia sarà protagonista con cinque azzurre. Saranno 106 le atlete complessivamente al via, ma a rappresentare i colori azzurri saranno Michela Carrara col pettorale numero 23, Samuela Comola con il 28, Lisa Vittozzi con il 31, Dorothea Wierer con il 64, ed Hannah Auchentaller con il 76. La diretta tv della 15 km individuale femminile della Coppa del Mondo di biathlon non sarà fruibile, mentre la diretta streaming sarà a cura di Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it
