Startlist seconda prova discesa femminile Cortina 2026 | orario tv streaming pettorali delle italiane

Alle 11.30 di sabato 7 febbraio, le atlete scendono sulla Olympia delle Tofane per la seconda prova cronometrata della discesa femminile. La gara si svolge in contemporanea con la discesa maschile, che assegnerà le prime medaglie dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Le italiane si preparano a scendere in pista, con i pettorali già assegnati e l’attenzione puntata sul tempo da battere.

Dalle ore 11.30 di sabato 7 febbraio, in contemporanea con la gara maschile che assegnerà le prime medaglie dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, andrà in scena sull’Olympia delle Tofane la seconda e ultima prova cronometrata della discesa libera femminile. Dopo la cancellazione dell’allenamento del giovedì causa maltempo, sono rimasti infatti due training ufficiali da disputare prima della competizione vera e propria. In realtà la prova di sabato sarà forse l’unica realmente indicativa, perché la prima sessione di training è stata anomala (diverse pause tecniche e approccio molto conservativo per tante big) dopo la tanta neve caduta nei giorni scorsi in quel di Cortina d’Ampezzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Domani a Cortina d’Ampezzo si apre ufficialmente la discesa femminile di Milano Cortina 2026.

Ecco le informazioni sulla startlist della seconda prova di discesa libera femminile a Zauchensee, in programma venerdì 9 gennaio alle 11.

