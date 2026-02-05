Startlist prima prova discesa Cortina 2026 | orario tv streaming pettorali delle italiane

Domani a Cortina d’Ampezzo si apre ufficialmente la discesa femminile di Milano Cortina 2026. La prima prova cronometrata si svolgerà alle 11, dopo che oggi era stata cancellata. Le atlete sono pronte, e gli occhi sono puntati su come si presenteranno ai nastri di partenza.

Domani, venerdì 6 febbraio, a Cortina d’Ampezzo (Italia) cominceranno le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 anche per il settore femminile dello sci alpino: dopo la cancellazione odierna, si terrà la prima prova cronometrata della discesa, che inizierà alle ore 11.30. Saranno al cancelletto di partenza 47 atlete in rappresentanza di 20 Paesi, tra le quali 6 azzurre: Federica Brignone sarà al via con il numero 2, Sofia Goggia con il 12, Laura Pirovano con il 15, Nicol Delago con il 16, Elena Curtoni con il 24 e Nadia Delago con il 30. Per la prima prova cronometrata della discesa femminile di sci alpino delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la diretta tv non sarà fruibile, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Discovery Plus ed HBO Max, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Startlist prima prova discesa Cortina 2026: orario, tv, streaming, pettorali delle italiane Approfondimenti su Cortina 2026 Startlist prima prova discesa Zauchensee 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane Startlist prima prova discesa Tarvisio 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Cortina 2026 Argomenti discussi: Startlist prima prova discesa maschile Olimpiadi 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italiani; Startlist prima prova discesa Crans Montana 2026 oggi: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane; Startlist prima prova discesa Crans Montana 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italiani; Quando lo sci alpino oggi in tv: orari discesa femminile e prima prova maschile Crans Montana, startlist, streaming. Startlist prima prova discesa maschile Olimpiadi 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italianiMercoledì 4 febbraio inizieranno a tutti gli effetti le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ad aprire le danze sarà la prima prova cronometrata ... oasport.it Quando lo sci alpino oggi in tv: orario prova discesa maschile Olimpiadi, startlist, streamingSignore e signori si incomincia per davvero! Il count-down è concluso. Nella giornata odierna, infatti, si alzerà ufficialmente il sipario sul ricchissimo ... oasport.it VOLTA A LA COMUNITAT VALENCIANA PRESENTAZIONE Da domani a domenica si correrà la Volta a la Comunitat Valenciana, #VCV2026, prima gara a tappe europea in contemporanea alla Etoile des Bessèges. Scorrendo la startlist, troviamo un bel num facebook #MilanoCortina2026 Ecco la prima startlist olimpica! A Bormio sarà Hemetsberger ad aprire i Giochi, dal 14 al 16 Paris, Franzoni e Casse #milanocortina2026 #3Febbraio dlvr.it/TQkkm7 x.com

