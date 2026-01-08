Startlist seconda prova discesa Zauchensee 2026 | orario tv programma streaming pettorali delle italiane

Ecco le informazioni sulla startlist della seconda prova di discesa libera femminile a Zauchensee, in programma venerdì 9 gennaio alle 11.30. L’evento, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino, sarà trasmesso in diretta streaming e su alcune emittenti televisive. Di seguito, orari, programma, pettorali delle italiane e dettagli utili per seguire la competizione.

Venerdì 9 gennaio (ore 11.30) andrà in scena la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile di Zauchensee, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo l'interlocutorio test del giovedì, rinviato di un'ora rispetto al programma originario e condizionato dal meteo, le atlete torneranno sulla pista austriaca per trovare il giusto feeling con le linee e per cercare le linee ideali in vista della gara in programma sabato 10 gennaio. Riflettori puntati su Sofia Goggia: dopo essere scesa con il freno a mano tirato nella prima prova, la fuoriclasse bergamasca inseguirà la condizione ideale per poi andare a caccia della vittoria ventiquattro ore più tardi.

