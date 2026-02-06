Il Real Madrid si prepara a perdere Rodrygo per i prossimi playoff di Champions League. La Uefa ha ufficializzato l’squalifica del brasiliano, una notizia che ha sorpreso l’intero ambiente blanco. La decisione arriva da Nyon e lascia i madrileni con un grosso problema in vista delle prossime sfide.

Beppe Riso rivela: «Tonali alla Juve? È ancora presto. Ecco cosa è successo per Frattesi, su Giovane-Napoli vi dico questo» Calciomercato Inter, Marotta tenta il clamoroso sgarbo alla Juventus! Non solo Vlahovic, vuol soffiare questo big bianconero a parametro zero Calciomercato Milan, tesoretto da 60 milioni di euro in estate da questi quattro giocatori! E chi potrebbe arrivare in rossonero Mercato Fiorentina: Kouamé va all’Aris Salonicco, accordo nella notte! La formula e i dettagli dell’operazione Beppe Riso rivela: «Tonali alla Juve? È ancora presto. Ecco cosa è successo per Frattesi, su Giovane-Napoli vi dico questo» Infortunati Roma, emergenza per Gasperini: sette giocatori a rischio per il Cagliari! Aggiornamenti importanti dall’infermeria Calciomercato Inter, Marotta tenta il clamoroso sgarbo alla Juventus! Non solo Vlahovic, vuol soffiare questo big bianconero a parametro zero Napoli, è McTominay dipendenza! Contro il Genoa lo scozzese polverizza un traguardo da autentico stakanovista. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Squalifica Rodrygo: tegola per il Real Madrid verso i playoff di Champions League! La decisione è stata ufficializzata

Approfondimenti su RealMadrid ChampionsLeague

Questa sera si conosceranno gli accoppiamenti dei playoff di Champions League.

Valverde e Rodrygo hanno contribuito alla vittoria del Real Madrid sull’Atletico Madrid per 2-1, garantendo ai blancos l’accesso alla finale di Supercoppa.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su RealMadrid ChampionsLeague

Argomenti discussi: Real Madrid, mano pesante su Rodrygo: due giornate di qualifica, salterà i playoff.

Real Madrid, mano pesante su Rodrygo: due giornate di qualifica, salterà i playoffL’espulsione rimediata contro il Benfica avrà conseguenze pesanti per Rodrygo, che sarà costretto a saltare proprio la doppia sfida. tuttomercatoweb.com

Il rosso contro il Benfica costerà a Rodrygo… il Benfica. L’espulsione nei minuti finali dell’ultima partita di League Phase gli è valsa 2 giornate di squalifica, a causa di un linguaggio giudicato offensivo, che il brasiliano sconterà nel play-off di Champions Leag x.com

Con la squalifica di Tchouaméni e la “fragilità” fisica di Ceballos , Álvaro Arbeloa ha giustamente affidato il compito di contrastare l’esplosività muscolare di Pape Gueye a un ragazzo nato incontrista ma cresciuto in una completezza di tecnica facebook