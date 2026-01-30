Bodø Glimt-Inter Borussia Dortmund-Atalanta Galatasaray-Juventus Sarà di nuovo Benfica-Real Madrid Champions League sorteggio playoff

Questa sera si conosceranno gli accoppiamenti dei playoff di Champions League. Il sorteggio metterà di fronte Benfica e Real Madrid, mentre altre sfide vedranno l’Inter contro il BodøGlimt, l’Atalanta contro il Borussia Dortmund e la Juventus contro il Galatasaray. Gli incontri si preparano a regalare partite intense e tante sorprese.

“Disapprovo quello che dici ma difenderò fino alla morte il tuo diritto a dirlo.” (Evelyn Beatrice Hall, saggio su Voltaire) Home » BodøGlimt-Inter, Borussia Dortmund-Atalanta, Galatasaray-Juventus. Sarà di nuovo Benfica-Real Madrid Champions League, sorteggio playoff Taranto, 24enne investito: conducente dell’auto non si ferma a prestare soccorso, poi si presenta alla polizia locale Il pedone è ricoverato nell'ospedale "Santissima Annunziata" Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Bodø/Glimt-Inter, Borussia Dortmund-Atalanta, Galatasaray-Juventus. Sarà di nuovo Benfica-Real Madrid Champions League, sorteggio playoff Approfondimenti su Champions League Sorteggi playoff Champions League: Juve Galatasaray, Inter Bodo Glimt e Borussia Dortmund Atalanta Questa mattina a Nyon sono stati sorteggiati gli spareggi per i playoff della Champions League 202526. Sorteggi playoff Champions: l’Inter trova il Bodø, Juventus contro Galatasaray, l’Atalanta pesca il Borussia | Il tabellone Oggi a Nyon sono stati sorteggiati i playoff della Champions del 2026. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Champions League Argomenti discussi: Il cammino dell'Inter: ai playoff Mourinho o il Bodo. Agli ottavi rischio Manchester City; Chi è l'arbitro? I direttori di gara di tutte le partite di UEFA Champions League; Sorteggio spareggi Champions League: avversari e regolamento; Inter ai playoff di Champions, contro chi gioca? Solamente due possibili avversarie al sorteggio. Inter, ottavi solo sfiorati: ora Mourinho o Bodø per arrivarciVisualizzazioni: 0 La vittoria di Dortmund non basta: l’Inter manca gli ottavi diretti per un solo punto. Ora ai playoff una tra Benfica di Mourinho e Bodø/Glimt. Non è bastata la vittoria in casa del ... calciostyle.it Dortmund-Inter, crescita ma rimpianti. Ai playoff ci sarà il gelo di Bodø o l’inferno di MouPer l'Inter, dal sorteggio di venerdì a Nyon, uscirà certamente una trasferta complessa. Rimane il rammarico di un punto mancato, per saltare i playoff ... msn.com Champions: Spalletti ritrova #Osimhen, l’#Inter evita #Mourinho I sorteggi per i Playoff #Champions: l'#Atalanta becca il Borussia Dortmund e l'#Inter il Bodo Glimt. Spiccano Real Madrid-Benfica e derby francese tra Monaco e Psg https://www.ilnapolista.it/202 - facebook.com facebook #UCLdraw - Knock-out Play-offs: Qarabag vs Newcastle, Club Brugge vs Atleti, Bodø/Glimt vs Inter, Olympiacos vs Leverkusen #SSFootball x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.