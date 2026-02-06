Sport e tecnologia un binomio da vivere e scoprire allo Sport-Tech Day

Lo Sport-Tech Day si è aperto questa mattina tra entusiasmo e curiosità. Tante aziende e appassionati si sono riuniti per scoprire come la tecnologia sta rivoluzionando il mondo dello sport. Dalle analisi video ai dispositivi indossabili, le novità sono già sotto gli occhi di tutti. Gli esperti spiegano che queste innovazioni migliorano le prestazioni degli atleti e rendono più coinvolgente l’esperienza degli spettatori. La giornata promette di portare nuove idee e soluzioni per un settore in continua evoluzione.

Alla House of Switzerland, esperienze immersive per provare, in prima persona, come l'innovazione stia impattando sullo sport, dalla performance alla sostenibilità. La tecnologia sta ottenendo notevoli risultati in svariati ambiti, tra cui quello sportivo. In effetti, è da lungo tempo che ogni innovazione tecnologica ha influito sullo sport, partendo dai primi cronometri elettronici fino ad arrivare alle attuali analisi video. Oggi, però, si è di fronte a una vera e propria rivoluzione: l'intelligenza artificiale, i sensori biometrici avanzati, la realtà aumentata e materiali sempre più sofisticati stanno, infatti, modificando il modo in cui gli atleti si allenano, competono e si proteggono dagli infortuni.🔗 Leggi su Milanotoday.it

È stata inaugurata a Roma, presso il Palazzo Piacentini del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la mostra "Milano Cortina 2026, i Giochi del Made in Italy".

