Castelnuovo-Lucchese una giornata particolare Tamagnini | Un inno alla passione per lo sport

Il 1 febbraio 2026, allo stadio Alessio Nardini di Castelnuovo di Garfagnana, si è vissuta una giornata che ha coinvolto più il cuore che il punteggio. La partita tra Castelnuovo e Lucchese è stata un vero inno alla passione per lo sport, con tifosi che hanno riempito gli spalti e protagonisti che hanno dato tutto in campo. Tamagnini, uno dei protagonisti, ha parlato di un momento che va oltre il risultato, un giorno in cui lo sport ha unito tutti in un festeggiamento di passione e

Il 1 febbraio 2026, allo stadio Alessio Nardini di Castelnuovo di Garfagnana, si è svolta una giornata che andrà oltre il semplice risultato sportivo. La partita tra Us Castelnuovo Garfagnana e Lucchese, valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Eccellenza Toscana girone A, si è trasformata in un evento collettivo, segnato da emozioni forti, impegno organizzativo e un'atmosfera che ha superato i confini del campo. Nonostante il risultato finale non abbia premiato i padroni di casa, la giornata è stata definita da Roberto Tamagnini, vicepresidente della società gialloblu, come un "inno alla passione per lo sport".

