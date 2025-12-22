Firenze, 22 dicembre 2025 – In occasione delle festività natalizie, Piero Giacomelli, presidente della Ets Regalami un Sorriso, ha fatto visita al comandante dell’VIII Reparto Mobile di Firenze, Francesco Trozzi, portando gli auguri dell’Associazione e rinnovando un rapporto di stima e collaborazione che negli anni si è tradotto in fatti concreti. Grazie alla disponibilità e alla sensibilità dimostrate dal comandante Trozzi, è stato possibile riportare a Firenze il prestigioso Trofeo della Questura, manifestazione storica del panorama podistico cittadino, con partenza e arrivo fissati proprio presso la sede dell’VIII Reparto Mobile, nei pressi del Poggio Imperiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sport e polizia, un binomio di successo

