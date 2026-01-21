È stata inaugurata a Roma, presso il Palazzo Piacentini del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la mostra “Milano Cortina 2026, i Giochi del Made in Italy”. L’esposizione mette in evidenza il legame tra sport e industria, celebrando le eccellenze italiane coinvolte nell’evento olimpico. Un’occasione per conoscere le innovazioni e i protagonisti di questa collaborazione tra settore sportivo e produzione nazionale.

Inaugurata a Palazzo Piacentini a Roma, sede de ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’esposizione “Milano Cortina 2026, i Giochi del Made in Italy”, alla presenza del ministro Adolfo Urso e del sottosegretario Fausta Bergamotto. Nel corso dell’evento sono stati inoltre presentati i due francobolli dedicati alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali, al via il prossimo 6 febbraio. “I Giochi di Milano Cortina 2026 racconteranno al mondo il binomio indissolubile tra sport e industria italiana, tratto distintivo del nostro Made in Italy che unisce territori e imprese nel segno dell’innovazione e dell’eccellenza. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Milano-Cortina, al Mimit via alla mostra che celebra il binomio sport e industria

