Spiritus mundi passeggiata musicale a Nardò tra Medioevo e Barocco nella cappella di san Filippo Neri

9 gen 2026

Il prossimo 11 gennaio 2026 a Nardò, nella cappella di San Filippo Neri, si terrà uno spettacolo musicale intitolato “Spiritus Mundi”. L’evento propone un percorso sonoro che attraversa le epoche dal Medioevo al Barocco, offrendo un’occasione per ascoltare composizioni storiche in un contesto suggestivo. L’appuntamento, alle ore 19, rappresenta un momento di approfondimento culturale dedicato agli appassionati di musica e storia.

NARDÒ – Un viaggio musicale dal Medioevo al Barocco è in programma domenica 11 gennaio 2026 alle ore 19.30 nella Cappella “San Filippo Neri” del Museo Diocesano di Nardò, per la rassegna “Spiritus Mundi”, a cura di M.U.DI.NA. e con la direzione artistica di Giuseppe Tarantino.Protagonista della. 🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

