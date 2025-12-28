Formigine da lunedì 29 dicembre lavori sulla rete idrica a Casinalbo

A partire da lunedì 29 dicembre e fino a mercoledì 31, i tecnici di HeracquaModena effettueranno interventi sulla rete idrica a Casinalbo di Formigine. L’intervento è finalizzato a migliorare la qualità e l’efficienza del servizio. Durante questo periodo, potrebbero verificarsi temporanei disservizi o interruzioni dell’acqua. Si consiglia di pianificare di conseguenza le attività che richiedono l’utilizzo dell’acqua potabile.

Da lunedì 29 a mercoledì 31 dicembre i tecnici incaricati da HeracquaModena saranno impegnati in un intervento alla rete idrica a Casinalbo di Formigine. In particolare, l’intervento prevede la sostituzione di un gruppo di valvole di manovra in via Sant’Ambrogio, all’angolo con via Redipuglia. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Leggi anche: Lavori sulla rete idrica a Vicopisano: strade a secco Leggi anche: Lavori sulla rete idrica a Cenaia: strade a secco Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Formigine, da lunedì 29 dicembre lavori sulla rete idrica a Casinalbo - immagine di repertorio Da lunedì 29 a mercoledì 31 dicembre i tecnici incaricati da HERAcquaModena saranno impegnati in un intervento alla rete idrica a Casinalbo di Formigine. sassuolo2000.it Una casetta fatta di magia e marzapane! Brillante di luci e scintillante di colori! Il nostro Natale a Formigine per voi ⭐️oggi, domani e lunedì! Aspettiamo di esaudire i vostri desideri al metcatino di Natale più luccicoso e artigianale dell’anno! #lacasinaditra - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.