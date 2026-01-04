Venezuela spunta un possibile supertestimone contro Maduro | chi è Hugo Carvajal l’ex capo dell’intelligence

Hugo Carvajal, ex capo dell’intelligence venezuelana, potrebbe diventare un testimone importante negli eventuali procedimenti legali contro Nicolás Maduro. Questa figura, coinvolta in passato in questioni di sicurezza e politica, potrebbe fornire informazioni rilevanti per le indagini in corso. La sua testimonianza potrebbe avere un impatto significativo sulla situazione politica e giudiziaria in Venezuela, offrendo uno sguardo interno sulle dinamiche di governo e potere.

Gli Stati Uniti potrebbero contare su un testimone chiave nel procedimento giudiziario contro Nicolás Maduro. Secondo quanto riportato da Newsweek, si tratterebbe di Hugo Armando Carvajal Barrios, ex direttore dell'intelligence militare venezuelana, in passato uomo di fiducia del governo di Caracas e successivamente estromesso da Maduro con l'accusa di tradimento. Carvajal è stato arrestato negli Stati Uniti ed è attualmente sotto processo. Lo scorso giugno si è dichiarato colpevole di una serie di reati che comportano la possibilità dell'ergastolo e che risultano analoghi alle accuse formulate contro lo stesso Maduro.

