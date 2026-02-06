Spari a Mosca contro il vice capo dell' intelligence militare russa

Un colpo di pistola ha colpito il vice capo dell’intelligence militare russa a Mosca. L’attentato mostra quanto siano fragili i vertici militari russi e quanto sia teso il clima di tensione tra le forze in guerra. La polizia ha avviato le indagini, ma ancora non ci sono dettagli sull’autore o sui motivi dell’attacco.

Un colpo d'arma da fuoco nel cuore della capitale russa riporta sotto i riflettori la vulnerabilità dei vertici militari di Mosca e il clima di guerra sotterranea che accompagna il conflitto in Ucraina. Vladimir Alekseyev, generale di alto livello dello stato maggiore e vice capo dell'intelligence militare (Gru), è stato ferito in un edificio residenziale sul viale Volokolamskoe da un individuo non identificato che ha aperto il fuoco e poi è fuggito. Trasportato d'urgenza in ospedale, Alekseyev è stato ricoverato mentre gli investigatori hanno avviato un procedimento per tentato omicidio e traffico illecito di armi.

