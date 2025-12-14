Spari sulla folla in spiaggia a Sydney | bagnanti terrorizzati in fuga ci sono vittime

Un grave episodio di violenza si è verificato a Bondi Beach, la celebre spiaggia di Sydney, dove una sparatoria ha seminato il panico tra i bagnanti. Circa cinquanta colpi sono stati esplosi contro la folla, provocando fuga e timore tra i presenti. Il bilancio delle vittime è ancora da confermare, mentre le autorità indagano sull’accaduto.

Una cinquantina di spari sono stati esplosi contro la folla nella Bondi Beach di Sydney, la spiaggia più famosa d'Australia. Ad aprire il fuoco sarebbe stato un uomo che è stati visto scendere da un veicolo a Campbell Parade, riportano i media australiani. I primi bilanci provvisori parlano di. Today.it Sydney, spari a Bondi Beach durante la festa di Hanukkah - La polizia del Nuovo Galles del Sud, in Australia, sta rispondendo alle segnalazioni di un attentatore che ha aperto il fuoco a Bondi Beach, alla periferia orientale di Sydney. tg.la7.it

