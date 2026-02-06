Sparatoria in centro tra membri di due gruppi criminali | Hoxhaj condannato a tre anni di prigione

Una sparatoria in pieno giorno ha scosso il centro di Mogliano. Due uomini sono rimasti feriti durante uno scontro tra due gruppi criminali rivali. La scena ha creato paura tra i passanti, molti dei quali si sono nascosti per mettersi in salvo. La polizia è intervenuta subito, ma ancora non sono chiare le ragioni dello scontro. Nel frattempo, Hoxhaj, coinvolto nella vicenda, è stato condannato a tre anni di carcere.

Al centro di Mogliano, in pieno giorno, una sparatoria tra membri di due bande rivali ha lasciato due persone ferite e ha innescato un'onda di terrore tra i residenti. È successo il 10 novembre scorso, nella via Italo Svevo, in pieno pomeriggio, quando due gruppi, uno dei quali connesso a una rete criminale albanese, hanno iniziato a sparare tra loro. L'episodio, segnalato come "faida" da parte dell'investigazione, è stato causato probabilmente da una questione relativa a una donna, con conseguenze letali per due persone che si sono ritrovate a dover fronteggiare l'esplosione di un conflitto di natura violenta.

