Sparatoria vicino alla Casa Bianca diverse persone colpite tra cui due membri della Guardia Nazionale | Fermato un sospetto

Tgcom24.mediaset.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Guardia Nazionale è presente nelle strade di Washington nell'ambito dell'operazione anticrimine lanciata dall'amministrazione Trump. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

