Scontri tra forze dell’ordine e gruppi di giovani nel centro di Torino due fermi e tre segnalazioni alle autorità

Nella serata di ieri, intorno alle 21.30, il centro storico di Torino si è trasformato in teatro di tensioni tra forze dell’ordine e gruppi di giovani, in seguito a scontri che hanno coinvolto diverse vie del quartiere San Paolo e la zona limitrofa di Porta Palazzo. Le tensioni sono esplose dopo una disputa tra gruppi di adolescenti, che si sono scagliati con oggetti contro gli agenti intervenuti per ristabilire l’ordine. L’arrivo dei reparti di polizia e carabinieri ha immediatamente innescato una reazione violenta da parte di alcuni membri del gruppo, che hanno lanciato bottiglie, pietre e altri materiali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

