Brahim Diaz rompe il silenzio dopo il caos del rigore sbagliato | Ho fallito sarà difficile rialzarmi
Brahim Diaz si è esposto pubblicamente dopo l’errore dal dischetto nella finale di Coppa d’Africa. In un messaggio rivolto ai tifosi marocchini, ha riconosciuto la propria responsabilità e ha espresso il suo rammarico. Le sue parole riflettono un momento di riflessione e consapevolezza, sottolineando l’importanza di affrontare le difficoltà con sincerità e rispetto.
Brahim Diaz rompe il silenzio e parla a tutto il Marocco dopo quanto avvenuto col rigore sbagliato in finale di Coppa d'Africa: "Ieri ho fallito, me ne assumo la piena responsabilità, e chiedo scusa dal profondo del cuore".🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Manuela Arcuri rompe il silenzio dopo le voci sulla fine del matrimonio: “Periodo difficile ma sono forte”
Il Marocco ora vuole rispedire Brahim Diaz in Spagna, non gli perdoneranno mai quel rigore sbagliato col cucchiaioIl Marocco valuta di rimandare Brahim Diaz in Spagna, a causa di un rigore sbagliato con il cucchiaio durante la partita.
Brahim Díaz rompe il silenzio: "Sto soffrendo, chiedo scusa. Spero un giorno..." - Il giocatore marocchino, dopo il caos in Coppa d’Africa con il rigore sbagliato, parla sui social e ci mette la faccia: le sue parole ... corrieredellosport.it
Dopo la delusione della finale di Coppa d’Africa Mbappé ha cercato Brahim Diaz senza successo, ma Hakimi gli ha raccontato tutto: “Ho passato metà della notte al telefono con lui” - facebook.com facebook
Brahim Diaz e il «cucchiaino»: 10 penalty tragicomici tra balletti, scivolate, zolle e «buche» sul dischetto x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.