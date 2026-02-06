Spalletti analizza il match: “A volte la partita si decide con le statistiche, altre volte bisogna fare delle scelte vere”. Il tecnico della Juventus commenta il 3-0 subito dall’Atalanta nei quarti di Coppa Italia, un risultato che non rispecchia completamente quanto visto in campo. La squadra di Gasperini ha dominato, anche se il punteggio finale sembra troppo severo.

Spalletti commenta Atalanta-Juventus 3-0 quarti di finale di Coppa Italia. Risultato che non rispecchia una partita dominata ma un 3-0 è sempre un 3-0. Come ricorda lo stesso Spalletti a SportMediaset: “Loro sono stati più bravi nei momenti determinanti della partita, per cui quando si va commentare un tre a zero è inutile andare a rincorrere le situazioni. Si fanno i complimenti alla squadra, a Palladino e gli si dice bravi”. In cosa sono stati più bravi? “Nelle scelte determinanti quando la partita s’è fatta vera. Ci sono momenti in cui la partita è lì che scorre per fare le statistiche e poi ci sono momenti in cui diventa vera e vanno prese le scelte importanti: bisogna prendere decisioni lucide, veloci, noi le abbiamo prese tutte sbagliate e loro tutte giuste”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Spalletti: “Ci sono momenti in cui la partita scorre per le statistiche e momenti in cui diventa vera e vanno fatte delle scelte”

Approfondimenti su Atalanta Juventus

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Spalletti: Ho paura di non aver mai provato divertimento ! Conferenza stampa post Juve-Roma 2-1

Ultime notizie su Atalanta Juventus

Argomenti discussi: Juve, Spalletti: Arriva il momento più bello, la squadra ora non deve appiattirsi; Spalletti: Icardi? Ragazzo squisito e gran goleador, ma non lo vogliamo; Spalletti, piacere enorme Juve e Kolo: Ce la giochiamo! Infortunio Yildiz, può darsi che salti...; Spalletti: Yildiz ha dolore, è da valutare: le prime sensazioni! Rispondo così su Icardi e Kolo Muani.

Spalletti a Mediaset: Atalanta più brava di noi nei momenti determinanti. Se si fa la conta delle situazioni, il risultato è tutto falsatoLuciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Mediaset per commentare la sconfitta di Bergamo della sua Juventus, eliminata dalla Coppa Italia. Le sue parole: La differenza l'ha fatta la concretezza ... tuttojuve.com

Atalanta-Juve diretta Coppa Italia: tris della Dea, Palladino elimina Spalletti LIVEChiellini: C'è bisogno di tutti. Spalletti ha lavorato tanto a Natale Chiellini ha poi proseguito: C'è bisogno di tutti, ma rispetto a qualche mese fa è rientrato qualche giocatore, come Miretti e ... corrieredellosport.it

Verso Atalanta-Juventus: ultimi dubbi per Spalletti Domani è il giorno di Atalanta-Juventus di Coppa Italia e per Luciano Spalletti le certezze non sono ancora totali In attacco il ballottaggio principale è quello tra Openda o David, mentre anche in difesa r facebook

Non è stata presa una punta e #Spalletti non sapeva più come farlo capire in ogni intervista. Sono stati presi due giocatori piuttosto modesti come #Boga e #Holm; sono stati ceduti #Rugani, #JoaoMario, #Rouhi e #PedroFelipe (che spesso dalla #JuventusNe x.com