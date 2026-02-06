Spal da Comacchio la spinta a non mollare

La Spal torna a vincere, questa volta a Comacchio. Il successo arriva all’ultimo minuto con il gol di Piccioni all’86’, regalando ai tifosi una vittoria importante. I giocatori di Ars et Labor e Parlato si sono fatti valere in un derby inedito, dando una bella spinta alla squadra. I sostenitori sperano che questa vittoria possa aiutare la Spal a trovare continuità e a non mollare, anche nei momenti più difficili.

Chissà che la Spal targata Ars et Labor (et Parlato) non possa prendere spinta dal successo a Comacchio, firmato da Piccioni al minuto 86 dell'inedito derby di campionato: è quel che si augurano i suoi tifosi, al Raibosola magnifici quanto i colleghi rossoblù. Anzi, conviene aprire subito la parentesi: partendo dal match di settembre, la Ovest ha prestato sostegno al quindicenne Alex Fogli, fan del Comacchio che lotta con una malattia dura da sconfiggere. Al giovane fu consegnato un bel tamburo presso il Raibosola. Di lì nacque rispetto reciproco tra i due gruppi di appassionati, che nella serata di mercoledì ha toccato picchi altissimi con gli applausi tra tifosi biancazzurri e giocatori rossoblù, mentre gli sportivi di casa hanno ceduto il loro abituale, più capiente settore ai 500 giunti dal capoluogo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Spal, da Comacchio la spinta a non mollare

