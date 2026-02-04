La Spal affronta l’ultima occasione per puntare al primato, giocando un derby a Comacchio contro la squadra locale. La squadra di casa cerca di sfruttare il vantaggio del campo, ma la voglia di vincere è tanta anche per onorare la memoria di Nicolas Giani, morto martedì scorso. La partita si presenta come un match decisivo per mantenere le speranze di prima posizione in classifica.

Espugnare lo stadio Raibosola per restare in scia alla capolista Mezzolara e onorare nel miglior modo possibile la memoria di Nicolas Giani, scomparso prematuramente martedì scorso a causa di una malattia incurabile. Per ricordare il capitano della doppia promozione, la squadra di Parlato scenderà in campo a Comacchio con la fascia nera di lutto al braccio, inoltre prima del fischio d’inizio sarà osservato un minuto di raccoglimento. Oggi alle 20,30 quindi Comacchiese e Spal si incroceranno nel recupero della ventiduesima giornata di campionato, rinviata lo scorso weekend a causa della finale di Coppa Italia che ha coinvolto i biancazzurri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Spal, ultimo treno per il primato. A Comacchio un derby per sperare

