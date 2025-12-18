Prezzi in salita a novembre la spinta da cibo e ristorazione
A novembre 2025, l’inflazione a Messina segna segnali di ripresa, con prezzi in leggero aumento. Cibo e ristorazione contribuiscono alla crescita, che si mantiene contenuta ma evidente. L’indice dei prezzi al consumo evidenzia un incremento tendenziale dello 0,7%, confermando tendenze di stabilità ma con segnali di aumento nei costi di beni e servizi.
A Messina l’inflazione torna a farsi sentire, seppur con intensità contenuta. Nel mese di novembre 2025 l’indice dei prezzi al consumo registra un aumento tendenziale dello 0,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e una crescita congiunturale dello 0,1% rispetto a ottobre. Un dato che. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: Cibo fuori dal frigo e alimenti avariati: chiusa un'attività di ristorazione
Leggi anche: IL CARRELLO DELLA SPESA- Prezzi delle case in salita, ecco perché
Prezzi benzina: continua la salita, diesel ai massimi da marzo - La salita dei prezzi di benzina e diesel ai nostri distributori prosegue senza soste, raggiungendo un livello che non ... motorionline.com
Natale e Befana da record tra partenze, prezzi in salita e sicurezza rafforzata - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.