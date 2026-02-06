Soon-Yi e le scomode mail in cui parla anche a nome del marito Woody Allen a Epstein | richieste di favori per la figlia polemiche sul #MeToo e frecciate contro Chalamet

Emergono nuove email di Soon-Yi, in cui si rivolge a Jeffrey Epstein con richieste di favori per la figlia, parlando anche a nome del marito Woody Allen. Le lettere, pubblicate nei documenti del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, mostrano un rapporto stretto tra la coppia e il finanziere, morto nel 2019 e condannato per reati sessuali e traffico di minori. Le mail hanno suscitato polemiche, alimentando discussioni sul #MeToo e sollevando anche qualche frecciatina contro Chalamet.

Woody Allen ha da sempre dichiarato un rifiuto quasi ideologico per la tecnologia: per anni ha evitato computer, email e perfino le copie digitali dei suoi film, ma Soon-Yi Previn ha intrattenuto una fitta corrispondenza elettronica con Jeffrey Epstein, utilizzando un account personale e scrivendo spesso anche a nome del marito. Dalle comunicazioni, emerse da documenti del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, emerge un rapporto di confidenza con il finanziere, morto nel 2019 e condannato per reati sessuali e traffico di minori. Previn discute con lui di fatti di cronaca, condivide opinioni personali, chiede favori e fa confidenze. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

