Emergono nuove email di Soon-Yi, in cui si rivolge a Jeffrey Epstein con richieste di favori per la figlia, parlando anche a nome del marito Woody Allen. Le lettere, pubblicate nei documenti del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, mostrano un rapporto stretto tra la coppia e il finanziere, morto nel 2019 e condannato per reati sessuali e traffico di minori. Le mail hanno suscitato polemiche, alimentando discussioni sul #MeToo e sollevando anche qualche frecciatina contro Chalamet.

Woody Allen ha da sempre dichiarato un rifiuto quasi ideologico per la tecnologia: per anni ha evitato computer, email e perfino le copie digitali dei suoi film, ma Soon-Yi Previn ha intrattenuto una fitta corrispondenza elettronica con Jeffrey Epstein, utilizzando un account personale e scrivendo spesso anche a nome del marito. Dalle comunicazioni, emerse da documenti del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, emerge un rapporto di confidenza con il finanziere, morto nel 2019 e condannato per reati sessuali e traffico di minori. Previn discute con lui di fatti di cronaca, condivide opinioni personali, chiede favori e fa confidenze. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Soon-Yi e le scomode mail (in cui parla anche a nome del marito Woody Allen) a Epstein: richieste di favori per la figlia, polemiche sul #MeToo e frecciate contro Chalamet

Approfondimenti su Woody Allen

Timothée Chalamet si è trovato costretto a prendere le distanze da Woody Allen, secondo quanto riportato negli Epstein Files.

Woody Allen si è rivolto a Jeffrey Epstein per aiutare una delle sue figlie a entrare all’università.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Woody Allen

Argomenti discussi: Epstein aiutò Woody Allen e Soon-Yi per la figlia al college; Nyt, Epstein aiutò Woody Allen e moglie per figlia a college; La moglie di Woody Allen a Epstein: Il movimento #MeToo ha esagerato; Caso Epstein, il finanziere aiutò Woody Allen e la moglie a fare entrare la figlia al Bard College.

Woody Allen, affiorate email di sua moglie Soon-Yi a Jeffrey Epstein, per raccomandazioni e commenti pesantiTra le mail del miliardario suicida Jeffrey Epstein sono affiorate anche quelle con la moglie di Woody Allen, Soon Yi Previn. Raccomandazioni per far entrare una loro figlia in una certa università, n ... comingsoon.it

Caso Epstein, nei file anche i ringraziamenti inviati da Woody Allen e dalla moglie Soon-YiIl regista e consorte compaiono svariate volte nei documenti che sono stati resi pubblici e appartenenti al criminale morto in carcere nel 2019. movieplayer.it

