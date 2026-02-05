Anche Woody Allen si rivolse ad Epstein

Woody Allen si è rivolto a Jeffrey Epstein per aiutare una delle sue figlie a entrare all’università. Epstein ha messo Allen e la compagna, Soon-Yi Previn, in contatto con Leon Botstein, presidente del Bard College. La notizia riaccende i sospetti sul rapporto tra il regista e l’ex finanziere, già al centro di molte polemiche.

3.20 Jeffrey Epstein aiutò Woody Allen e Soon-Yi Previn nel percorso di ammissione universitaria di una delle loro figlie, mettendo la famiglia in contatto con il presidente del Bard College, Leon Botstein. Lo rivelano le mail rese pubbliche dal Dipartimento di Giustizia e citate dal New York Times. Botstein, vecchia conoscenza di Epstein, accettò di sostenere la candidatura. La figlia della coppia, Bechet Allen, frequentò poi il Bard College e si è laureata a maggio 2021, come risulta dal profilo Linkedin.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondimenti su Woody Allen

Nuove foto provenienti dall'archivio di Jeffrey Epstein mostrano il miliardario insieme a figure di spicco come Bill Clinton, Bill Gates, Woody Allen e Donald Trump.

Nuove foto emerse collegano Epstein a figure di spicco come Trump, Clinton, Gates, Woody Allen e Bannon.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Woody Allen

Argomenti discussi: Enrico Giacovelli - Tutto Woody Allen Recensione; Io e Annie Rouge et Noir: il film di Woody Allen in cartellone al Supercineclub; Il corso del 2026: la commedia; Epstein a Roma: hotel in centro, cene a Fregene. La Dolce Vita di Jeffrey: Sono eccitatissimo di andarci.

La trilogia dell'anima. Buon compleanno anche al Woody Allen intimistaWoody Allen ha appena compiuto 90 anni. Quasi un secolo di cinema, il suo. Ebreo, clarinettista nel tempo libero, con uno humour che ha fatto scuola. Ma è anche caratterizzato da una capacità di far ... huffingtonpost.it

Woody Allen ha trovato i finanziamenti: ecco dove si girerà il suo nuovo filmSvelata la nuova location del film del cineasta ottantanovenne, che continua ad alimentare la sua imponente carriera con un nuovo progetto. A 89 anni, Woody Allen ha l'urgenza di fare almeno un altro ... movieplayer.it

OGGI, Mercoledì 4, alle ore 18,30 "SENTIMENTAL VALUE" di Joachim Trier, candidato a 9 Premi Oscar e 8 Premi BAFTA Se Sentimental Value fosse – come in certi momenti sembra essere – un film di Woody Allen (Un’altra donna) e prima ancora di Bergma facebook