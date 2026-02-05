Timothée Chalamet si è trovato costretto a prendere le distanze da Woody Allen, secondo quanto riportato negli Epstein Files. L’attore avrebbe deciso di donare l’incasso del film

Il giovane attore sarebbe stato spinto a dare in beneficenza l'incasso di Un giorno di pioggia a New York per aumentare le sue possibilità di ottenere un Oscar. Gli Epstein Files getterebbero una luce diversa dalla presa di distanza di Timothée Chalamet nei confronti di Woody Allen dopo l'esperienza in Un giorno di pioggia a New York. La decisione di Chalamet di "rinnegare" il regista sulla scia del movimento #MeToo non sarebbe stata una scelta personale bensì un'imposizione dell'agente dell'attore per aumentare le sue possibilità di vincere un Oscar. Nel 2018, Chalamet annunciò la sua decisione di donare il compenso ricavato dal film diretto da Woody Allen a Time's Up, al LGBT Centre di New York e a Rainn (Rape, Abuse & Incest National Network). 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Timothée Chalamet "costretto" a prendere le distanze da Woody Allen: la verità negli Epstein Files

Approfondimenti su Timothée Chalamet

Nuove rivelazioni emergono dagli Epstein files.

Woody Allen si è rivolto a Jeffrey Epstein per aiutare una delle sue figlie a entrare all’università.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

