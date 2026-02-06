Sono stato al primo comizio di Vannacci dopo l'uscita dalla Lega e ha detto le solite bugie

Questa mattina a Roma si è svolto il primo comizio di Roberto Vannacci dopo aver lasciato la Lega. L’ex generale ha parlato di nuovo, ripetendo le stesse frasi che conosciamo già, senza aggiungere niente di nuovo. Nel frattempo, si è tenuto anche il battesimo di Futuro Nazionale, il movimento che Vannacci ha appena fondato, con i primi sostenitori e una comunicazione molto forte. La scena politica si ridisegna intorno a questa figura, tra critiche e attese.

Sono stato al battesimo di Futuro Nazionale, la prima cosa nerissima brandizzata Roberto Vannacci, già ex Lega ed ex Generale esercitante. I leit motiv sono sempre gli stessi: la civiltà occidentale, gli immigrati e il sangue, a cui ora ha aggiunto una nuova parola che ha imparato all'estero: "remigrazione".🔗 Leggi su Fanpage.it

Roberto Vannacci sta per lasciare la Lega.

