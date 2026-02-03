Roberto Vannacci sta per lasciare la Lega. Dopo l'incontro di ieri con Matteo Salvini, fonti del partito confermano che l'addio è ormai certo. L'annuncio dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

Roberto Vannacci dovrebbe uscire dalla Lega nelle prossime ore. Sarebbe questo l’esito dell’incontro avuto con Matteo Salvini ieri, secondo quanto confermano diverse fonti del partito dopo le indiscrezioni di stampa. E, sempre nel pomeriggio di ieri, Salvini avrebbe deciso di convocare, per oggi alle 16, una riunione non programmata del consiglio federale del partito con all’ordine del giorno alcuni punti in realtà già trattati in altre riunioni. Parlando con alcuni dirigenti nelle scorse ore, il segretario leghista - viene riferito - sarebbe stato tranchant sulla linea da tenere con il generale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Vannacci verso l'uscita dalla Lega dopo l'incontro con Salvini. L'annuncio del vicepremier nel pomeriggio

Roberto Vannacci si dimette dalla Lega.

Roberto Vannacci potrebbe lasciare la Lega.

VANNACCI FUORI DALLA LEGA “SE DEVO PARLARE CON SALVINI CHIAMO LUI E VICEVERSA, NON LA STAMPA

Roberto Vannacci: «Il sostegno all’Ucraina prolunga la guerra» Roberto Vannacci spiega perché si oppone al sostegno militare ed economico all’Ucraina: non per simpatia verso Putin, ma perché lo ritiene contrario agli interessi europei e destinato solo a prol - facebook.com facebook