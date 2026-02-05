Mattarella al Villagio Olimpico | il selfie con gli atleti il dono prezioso e l’ironia sull’età video

Sergio Mattarella visita il Villaggio Olimpico di Milano e si ferma a scattare un selfie con gli atleti azzurri. Tra sorrisi e pollici alzati, il presidente mostra un volto rilassato e amichevole. Durante l’incontro, Mattarella ha anche scherzato sull’età e ha definito il dono di incontrare i giovani come qualcosa di prezioso. La scena ritrae un momento di spontaneità e vicinanza tra il capo dello Stato e la nuova generazione di sportivi italiani.

Il selfie a tavola, con i ragazzi sorridenti, molti dei quali con il pollice alzato. Tra le tante immagini che raccontano la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Villaggio Olimpico a Milano, dove ha incontrato una delegazione degli atleti azzurri, questa è quella che forse racconta meglio lo spirito della giornata: Matterella guarda in camera, sorride, appare appagato dall'incontro con i giovani atleti. La tavolata alla mensa del Villaggio è disordinata, il clima appare disteso, conviviale, privo dei formalismi da cerimoniale. «Sono leggermente fuori età.». «Sono leggermente fuori età per le Olimpiadi e per il vero anche da giovane non sarei mai stato selezionato.

