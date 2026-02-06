Songs

Sabato 28 marzo 2026, si chiude la rassegna “Il Canto della Poesia” all'Accademia Filarmonica di Bologna. Sul palco della storica Sala Mozart, Vittorio Prato, il baritono, e Paolo Potì al pianoforte si preparano a regalare l’ultimo concerto della stagione. La sala, situata nel palazzo Carrati, ospiterà ancora una volta un pubblico appassionato di musica e poesia.

Sabato 28 marzo 2026 si conclude la rassegna “Il Canto della Poesia” dell'Accademia Filarmonica di Bologna con il concerto del duo composto da Vittorio Prato, baritono, e Paolo Potì al pianoforte nella storica Sala Mozart, sala da concerto di Palazzo Carrati, sede dell'Accademia Filarmonica dal.🔗 Leggi su Bolognatoday.itImmagine generica

