Alice al Teatro Salieri | Master Songs

Un concerto che interroga il presente attraverso musica e parola, abbracciando canzone d’autore, ricerca poetica e riflessione contemporanea. Sabato 31 gennaio, alle ore 20:45, Alice arriva al Teatro Salieri di Legnago con Master Songs, un racconto maturo del suo percorso artistico, posto in dialogo con alcune delle pagine più significative della musica italiana. I brani del suo repertorio si alternano così a canzoni entrate in modo profondo nella sua storia artistica e personale. Da Franco Battiato a Manlio Sgalambro, da Lucio Dalla a Fabrizio De André, da Francesco De Gregori a Ivano Fossati, fino a Giorgio Gaber e Francesco Guccini, la cantautrice di Per Elisa porta sul palcoscenico testi capaci di resistere al tempo e di parlare ancora al presente.🔗 Leggi su Veronasera.it

Venerdì 30 alle 21, al Teatro Nuovo, si svolge 'Alice master songs', uno spettacolo che unisce musica e poesia.

