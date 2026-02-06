Sondaggio sui prof di sinistra i docenti del Mascheroni | La cultura si incarna in un impegno civile

Gli insegnanti del liceo Mascheroni di Bergamo si schierano contro il questionario distribuito da Azione Studentesca. Il sondaggio invita gli studenti a segnalare i docenti di sinistra accusati di fare propaganda durante le lezioni. I professori del liceo criticano questa iniziativa e ribadiscono che la cultura si esprime attraverso l’impegno civile, non con accuse o segnalazioni. La polemica si accende nel cuore della città, tra i commenti degli studenti e le prese di posizione degli insegnanti.

Bergamo. Anche gli insegnanti del liceo Mascheroni prendono posizione contro il questionario di Azione Studentesca distribuito nelle scuole di tutto il Paese, anche in città, che sollecita gli studenti a segnalare i “professori di sinistra che fanno propaganda durante le lezioni”. “Rifiutiamo fermamente la visione di una scuola come spazio asettico o neutrale – scrivono i docenti della scuola superiore di Bergamo in un testo consegnato alla stampa -. Educare non significa offrire prospettive prive di giudizio, ma insegnare a giustificare le proprie interpretazioni attraverso argomentazioni rigorose e il rispetto per le posizioni altrui”.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Il gruppo di Azione Studentesca, vicino a Fratelli d’Italia, ha distribuito volantini davanti a diverse scuole con un QR Code.

In alcune scuole italiane, studenti hanno promosso sondaggi per identificare i professori di sinistra.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

