Sondaggio Mentana | FdI primo partito chi crolla e i dati aggiornati

Secondo l'ultimo sondaggio Mentana, Fratelli d'Italia si conferma come primo partito, mentre altri schieramenti mostrano variazioni significative. I dati aggiornati offrono uno sguardo dettagliato sulle dinamiche politiche in corso, rivelando trend e fluttuazioni che influenzeranno il panorama elettorale. Un'analisi approfondita dei numeri per comprendere meglio lo scenario attuale.

Ci sono numeri che scorrono veloci sullo schermo e poi spariscono. E poi ci sono numeri che restano. Quelli che non fanno rumore immediato, ma scavano. Il sondaggio SWG presentato da Enrico Mentana al TgLa7 nella serata di lunedì 15 dicembre 2025 appartiene a questa seconda categoria. Non racconta un terremoto, ma un lento spostamento di placche. E proprio per questo va letto con attenzione. Perché quando il consenso sembra stabile, ma sotto la superficie qualcosa si muove, la politica cambia prima nei dati e solo dopo nei palazzi. È quello che emerge da questa nuova fotografia dell’elettorato italiano, che conferma alcuni equilibri ma ne mette in discussione altri, in modo silenzioso ma evidente. Urbanpost.it

