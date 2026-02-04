Roberto Vannacci ha ufficialmente lasciato la Lega e ha presentato la sua nuova lista, Futuro Nazionale. Nei sondaggi di Youtrend, la formazione ottiene già il 4,2% delle preferenze. Vannacci punta a conquistare un suo spazio nel panorama politico italiano.

Roberto Vannacci ha ufficialmente lasciato la Lega per lanciare una nuova lista politica, Futuro Nazionale, che già in questa prima rilevazione di Youtrend si colloca al 4,2% del consenso elettorale. L’annuncio della scissione, avvenuto a inizio febbraio 2026, segna un nuovo capitolo nella dinamica del centrodestra italiano, con un movimento che si posiziona come alternativa interna alla coalizione di governo. Il dato, sebbene ancora al di sotto della soglia di sbarramento nazionale, indica un’iniziale capacità di mobilitazione, soprattutto tra elettori che si trovano in posizione periferica rispetto ai principali partiti di destra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vannacci lascia la Lega, la sua nuova lista Futuro Nazionale ottiene il 4% nei sondaggi di Youtrend

Approfondimenti su Vannacci Futuro

Vannacci lascia ufficialmente la Lega e annuncia di voler proseguire da solo.

Il generale Roberto Vannacci lascia la Lega e annuncia la nascita di un nuovo progetto, chiamato Futuro Nazionale.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Vannacci Futuro

Argomenti discussi: Vannacci lascia la Lega: la mia strada è un’altra. Salvini: deluso, esclusa un’alleanza; Vannacci lascia la Lega: Inseguo un sogno, voglio un'Italia prospera ed esclusiva. Salvini: Credevamo che da militare avesse senso dell'onore; Il generale Vannacci lascia la Lega: Proseguo la mia strada da solo, Futuro nazionale è realtà; Vannacci dice addio alla Lega: Proseguo la mia strada da solo. Futuro Nazionale è realtà.

Vannacci lascia la Lega: «Vado avanti da solo». Salvini: «Farà come Fini»«Proseguo per la mia strada da solo». Rompe le righe, il generale. E dopo aver appeso le stellette al chiodo in favore di un seggio a Bruxelles, dov’era sbarcato ... ilmessaggero.it

Vannacci lascia la Lega: Sono la destra non moderata. Salvini è deluso e il partito lo scarica: Era un’anomaliaL’eurodeputato ex generale Roberto Vannacci lancia Futuro Nazionale: Avanti da solo, inseguo un sogno e vado lontano. Il segretario: Troppi cambiano bandiera tradendo la fiducia degli elettori. Fo ... msn.com

La destra secondo Vannacci: ecco il manifesto di Futuro Nazionale. - facebook.com facebook

Roberto Vannacci deve cambiare nome al suo partito: il marchio “Futuro nazionale” è stato registrato nel 2011 da un ex eletto del M5s e dopo la sua scomparsa è stato ereditato dalla famiglia x.com