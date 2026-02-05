I sondaggi danno un primo segnale sulla nuova formazione di Roberto Vannacci. Dopo aver lasciato la Lega, il movimento debutta con circa l’1,6% di consensi, secondo gli ultimi dati. La Lega, invece, perde lo 0,5%. La situazione politica si sta muovendo, e ora si aspetta di capire se Vannacci riuscirà a consolidare il suo spazio.

Il debutto nei sondaggi di Futuro Nazionale, la formazione lanciata da Roberto Vannacci dopo l’uscita dalla Lega, coincide con una fase di assestamento generale degli equilibri politici e con un Paese diviso anche sul referendum confermativo sulla riforma della giustizia. Secondo la prima rilevazione dell’istituto Only Numbers di Alessandra Ghisleri, diffusa da Porta a Porta, la lista di Vannacci si attesterebbe all’1,6%, un dato che segnala l’ingresso nel perimetro elettorale ma che, per ora, resta lontano da soglie di reale competitività. Un risultato da leggere con cautela, come sottolineano gli stessi analisti. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sondaggi, quanto vale Vannacci? Ghisleri: Futuro Nazionale all'1,6% (e la Lega perde lo 0,5%)

Vannacci ha ufficialmente lanciato il suo nuovo partito, Futuro Nazionale.

Vannacci non si dimette dall’europarlamento dopo aver visto i sondaggi di Futuro Nazionale.

