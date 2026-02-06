Sondaggi elettorali | Pd e Fdi perdono quota di popolarità Vannacci a 1,6%

I sondaggi elettorali mostrano che il Pd e Fratelli d’Italia perdono terreno, mentre Vannacci sale all’1,6%. La crescita di Vannacci potrebbe indicare una nuova attenzione su candidati meno noti, mentre i partiti tradizionali continuano a perdere consensi. La situazione resta fluida, e molti si chiedono se si avvicinano davvero le elezioni o se tutto può ancora cambiare.

**Sondaggi politici, lo stato di salute di tutti i partiti: scendono Pd e Fdi, Vannacci vale l’1,6%. Tutti i DATI** È il momento delle elezioni, o forse no ancora, ma le prime tracce dei cambiamenti nel panorama elettorale sono ormai evidenti. Secondo l’ultima rilevazione dell’istituto Only Numbers presentata a *Porta a Porta* su Rai 1, il Partito Democratico e Fratelli d’Italia stanno perdendo quota di popolarità. Lo scorso 5 febbraio, a pochi giorni dalle elezioni regionali, la lista “Futuro Nazionale” guidata da Roberto Vannacci si colloca al 1,6%, un dato che sembra poco ma che, in un sistema politico così polarizzato, può significare molto.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Sondaggi Politici

I sondaggi politici mostrano un calo di voti per Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, mentre Pd e M5s registrano un aumento.

Secondo le ultime rilevazioni sui sondaggi elettorali in Italia, aggiornate al 22 dicembre 2025 da SWG per TgLa7, Fratelli d’Italia si mantiene come primo partito, seguito da Pd e M5S.

Ultime notizie su Sondaggi Politici

Argomenti discussi: Sondaggi politici oggi: le ultime intenzioni di voto e clima d'opinione in Italia; Sondaggi politici, M5S scende ancora. Bene FdI e Pd, la Lega tallona Forza Italia; Sondaggio SWG per TG La7: centrodestra avanti, Fratelli d’Italia primo partito; Ultimi sondaggi politici oggi venerdì 30 gennaio, centrodestra e Pd perdono consensi: ridono solo M5S e AVS.

