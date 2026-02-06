Sondaggi elettorali | Pd e Fdi perdono quota di popolarità Vannacci a 1,6%
I sondaggi elettorali mostrano che il Pd e Fratelli d’Italia perdono terreno, mentre Vannacci sale all’1,6%. La crescita di Vannacci potrebbe indicare una nuova attenzione su candidati meno noti, mentre i partiti tradizionali continuano a perdere consensi. La situazione resta fluida, e molti si chiedono se si avvicinano davvero le elezioni o se tutto può ancora cambiare.
**Sondaggi politici, lo stato di salute di tutti i partiti: scendono Pd e Fdi, Vannacci vale l’1,6%. Tutti i DATI** È il momento delle elezioni, o forse no ancora, ma le prime tracce dei cambiamenti nel panorama elettorale sono ormai evidenti. Secondo l’ultima rilevazione dell’istituto Only Numbers presentata a *Porta a Porta* su Rai 1, il Partito Democratico e Fratelli d’Italia stanno perdendo quota di popolarità. Lo scorso 5 febbraio, a pochi giorni dalle elezioni regionali, la lista “Futuro Nazionale” guidata da Roberto Vannacci si colloca al 1,6%, un dato che sembra poco ma che, in un sistema politico così polarizzato, può significare molto.🔗 Leggi su Ameve.eu
