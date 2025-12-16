Bonanni riflette | Inter? Ha il potenziale per allungare in classifica Nelle prossime settimane mi aspetto che…

Bonanni analizza il momento dell'Inter dopo la vittoria a Marassi, sottolineando il potenziale della squadra di allungare in classifica. L’ex centrocampista esprime le sue aspettative sulle prossime settimane, evidenziando i punti di forza e le possibilità di crescita dei nerazzurri nel campionato.

Inter News 24 Bonanni, il commento dell’ex centrocampista dopo il successo dei nerazzurri a Marassi. L’Inter comanda la corsa scudetto. Il successo dell’ Inter contro il Genoa continua a generare riflessioni e analisi nel dibattito calcistico. Tra queste spiccano le considerazioni di Massimo Bonanni, ex calciatore e oggi opinionista, intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Le sue parole toccano diversi temi centrali dell’attualità della Serie A, partendo proprio dalla squadra allenata da Cristian Chivu, tecnico romeno che sta guidando i nerazzurri in testa alla classifica. Secondo Bonanni, l’Inter possiede le qualità strutturali per provare ad allungare sulle dirette concorrenti. Internews24.com

Bonanni: “Corsa scudetto? L’Inter ha le potenzialità di allungare ma…” - "La Juventus mi è piaciuta molto ieri e l'ho vista andare ad un ritmo più alto rispetto al solito", ha detto Bonanni sulla Juve ... msn.com