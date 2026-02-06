Questa sera il portiere Sommer lascia il campo e si mette in gioco in un ruolo diverso. Per la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, l’atleta ha partecipato come protagonista di un compito speciale, dimostrando ancora una volta la sua versatilità. La serata si svolge tra emozioni e sorprese, con Sommer che si prende la scena in un’occasione unica.

Yann Sommer pronto a riscoprirsi in una nuova veste in occasione della Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi Invernale di Milano-Cortina 2026. I Giochi inizieranno ufficialmente questa sera proprio con la cerimonia in programma allo Stadio San Siro. Il portiere nerazzurro per l'occasione sarà commentatore televisivo per la TV svizzera, nella fattispecie lo farà per l'emittente SFR. Sarà quindi lui a commentare altri sportivi proprio dove è stato ed è protagonista con la maglia dell'Inter da ormai più di due anni.

© Internews24.com - Sommer cambia lavoro per una sera, compito d’eccezione per il portiere: per la cerimonia di Milano Cortina 2026

La cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali 2026 si avvicina e si preannuncia come una delle più grandi di sempre.

