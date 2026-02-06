Solidarietà e sport al CTO nasce Impronte sull’Acqua | il Rotary al fianco dei ragazzi con autismo

Al CTO di Napoli parte il progetto “Impronte sull’Acqua”, una iniziativa che unisce solidarietà e sport. Grazie al contributo del Rotary Club Campana Napoli, la piscina dell’ospedale monaldi-ctu sarà aperta ai ragazzi con autismo e malattie rare. L’obiettivo è usare il nuoto come strumento di inclusione e integrazione, offrendo un’opportunità concreta di socializzazione e benessere. La piscina rinnovata diventa così un luogo di speranza e di supporto, dove i giovani potranno scoprire il piacere di nuotare e sentirsi

"Con il contributo del Rotary Club Campana Napoli si potrà finanziare il progetto "Impronte sull'acqua" in collaborazione con l'azienda ospedaliera specialistica dei Colli Monaldi-Cotugno-CTO che metterà a disposizione la rinnovata piscina per dar vita al progetto di nuoto e inclusione che coinvolgerà ragazzi con autismo e malattie rare". È felice nel raccontare questo traguardo Anna Pisani, presidente dell'associazione Dare che raggruppa tantissime famiglie caregiver di persone con diverse abilità. Il Rotary Club Campania Napoli, infatti, sostiene il progetto "Impronte sull'Acqua" che valorizza le proprietà terapeutiche dell'ambiente acquatico per promuovere il benessere psicofisico, la coordinazione motoria, la gestione emotiva e l'inclusione sociale dei ragazzi con disturbi dello spettro autistico.

