Sport e solidarietà nasce Un giardino che cura | la Pallacanestro Forlì al fianco di Domus Coop
La Pallacanestro 2.015 Forlì scende in campo anche per la solidarietà, sostenendo il progetto “Un giardino che cura” promosso dalla Domus Coop. L’iniziativa trasformerà un terreno incolto di Forlì in uno spazio verde e inclusivo dedicato a bambini, ragazzi e giovani adulti con autismo.In. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
