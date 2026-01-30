Impronte sull’acqua per ragazzi con disabilità supportato da Rotary Club Campania Napoli

Il Rotary Club Campania Napoli finanzia il progetto “Impronte sull’acqua” dedicato ai ragazzi con disabilità. Grazie al supporto dell’azienda ospedaliera dei Colli, la piscina rinnovata verrà usata per attività di nuoto e inclusione. Sono coinvolti giovani con autismo e malattie rare, che avranno l’opportunità di immergersi in un’esperienza di integrazione e supporto.

È felice nel raccontare questo traguardo Anna Pisani, commercialista di professione e mamma di un ragazzo con autismo, ma soprattutto presidente dell'associazione Dare che raggruppa tantissime famiglie caregiver di persone con diverse abilità. Il Rotary Club Campania Napoli, infatti, ha sposato l'idea del progetto "Impronte sull'Acqua" che valorizza le proprietà terapeutiche dell'ambiente acquatico per promuovere il benessere psicofisico, la coordinazione motoria, la gestione emotiva e l'inclusione sociale dei ragazzi con disturbi dello spettro autistico. "Daremo vita a una cena di beneficenza, che si svolgerà il 9 Febbraio, per dare l'opportunità all'associazione di avviare il progetto", spiega Giuseppe De Stefano, ideatore dell'iniziativa e membro del Rotary Club Campania.

