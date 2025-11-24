Oi Vita Mia | una storia che ci riguarda tutti per tutti

Capita raramente di trovare un film capace di far ridere sul serio e, nello stesso tempo, di lasciare addosso qualcosa che continua a lavorare anche dopo essere usciti dalla sala. Oi Vita Mia appartiene proprio a quella categoria di storie che sembrano leggere, ma che trattengono più verità di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Oi Vita Mia: una storia che ci riguarda tutti, per tutti

Altri contenuti sullo stesso argomento

La storia di Kristiina Kalberg: una vita segnata da perdite, coraggio e una luce che, nonostante tutto, non si è mai spenta - facebook.com Vai su Facebook

A Milano, un ragazzo di 22 anni, studente della Bocconi, è stato rapinato e accoltellato in strada da cinque ragazzi, tre di loro minorenni. Le ferite sono gravissime: secondo i medici, rischia di rimanere invalido per sempre. E mentre lui lottava tra la vita e la mor Vai su X

Oi vita mia, recensione: se far ridere è una questione di cuore - Pio e Amedeo con Oi vita mia rivedono le regole della commedia puntando all'emozione e al sentimento. Lo riporta msn.com

Oi Vita Mia: Trama, Cast e Data d’uscita del nuovo film di Pio e Amedeo - Il duo comico più irriverente del momento, Pio e Amedeo, è pronto a tornare al cinema con un nuovo progetto tutto da scoprire: Oi Vita Mia. Come scrive hynerd.it

Pio e Amedeo raccontano “Oi vita mia”: «Siamo cresciuti. Continuiamo a fare ridere, ma senza dimenticare l'umanità» - di Manuela Santacatterina Pio e Amedeo tornano al cinema, ma questa volta non si limitano a recitare davanti alla macchina da presa. Si legge su leggo.it