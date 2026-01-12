Arrivano le nuvole e qualche pioggia | le previsioni della settimana tra novarese e Vco

Le previsioni del tempo per il novarese e il Vco indicano un avvio di settimana caratterizzato da condizioni stabili, con poco o nessun rischio di pioggia. Tuttavia, a partire da metà settimana, sono previste delle precipitazioni, che potrebbero intensificarsi nel corso del fine settimana. È importante monitorare gli aggiornamenti per pianificare al meglio le attività all'aperto e le eventuali variazioni del tempo.

La prima parte della settimana vedrà tempo stabile, poi prime piogge in arrivo e possibile maltempo nel weekend.Sono queste le previsioni secondo Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com "L'anticiclone torna a rinforzare e ad espandersi dall'Europa sudoccidentale verso l'Italia, favorendo condizioni.

