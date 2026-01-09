Santuario di Sant' Angelo a Fasanella al lavoro i rocciatori per la messa in sicurezza

Al Santuario di Sant'Angelo a Fasanella, i rocciatori stanno eseguendo interventi di messa in sicurezza sul costone sovrastante la Grotta di San Michele Arcangelo. I lavori, iniziati alcuni giorni fa, mirano a garantire la stabilità del sito e la sicurezza dei visitatori e degli operatori. L'intervento si inserisce in un’attenta attività di tutela e conservazione del patrimonio naturale e culturale della zona.

Lavori in corso al costone sovrastante la Grotta di San Michele Arcangelo a Sant'Angelo a Fasanella. I rocciatori sono impegnati da alcuni giorni nella messa in sicurezza del sito. L'obiettivo – secondo quanto riferito dall'amministrazione comunale – è di riaprire la strada e il santuario nel più.

Sant’Angelo a Fasanella, cadono massi a causa del maltempo: chiuso Santuario di San Michele - A Sant’Angelo a Fasanella, a seguito della caduta di rocce causata dalle fortissime piogge dei giorni scorsi, è stata disposta, attraverso apposita ordinanza, la chiusura al transito veicolare e ... infocilento.it

Indagini nella grotta di S.Michele a S.Angelo a Fasanella - La Grotta di San Michele Arcangelo sarà oggetto nelle prossime settimane di indagini visive, fotografiche e metriche – non invasive – a cura del White Oak Arkitecture ... vocedistrada.it

