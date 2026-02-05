Draft NBA Junior FIP Schools Calabria | evento sabato 7 febbraio al PalaCalafiore

Sabato 7 febbraio il PalaCalafiore si trasforma in palcoscenico per il Draft Junior NBA FIP Schools Calabria. Le giovani promesse del basket regionale si sfidano e si confrontano, portando in campo entusiasmo e talento. L’evento, che coinvolge scuole e squadre Under 13, si presenta come un’occasione per avvicinare i ragazzi allo sport e promuovere i valori della disciplina e del fair play. La giornata promette di essere un momento di crescita e divertimento per tutti i partecipanti.

**Un sogno in scena a Reggio Calabria: sabato 7 febbraio il Draft Junior NBA FIP Schools si svolge al PalaCalafiore** A Reggio Calabria, il basket giovanile è tornato protagonista con un evento straordinario: sabato 7 febbraio, nel pomeriggio, il PalaCalafiore ospiterà il **Draft Junior NBA FIP Schools Calabria**, un incontro tra sport, educazione e cultura che coinvolge le scuole e le squadre Under 13 della regione. Con un'attesa crescente tra i giovani atleti, il progetto – ormai consolidato negli ultimi anni – si colloca come una delle iniziative più importanti e coinvolgenti del panorama sportivo calabrese.

