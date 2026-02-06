sogliano inaugura la biblioteca con letture corsi e laboratori

Domani a Sogliano si tiene l’inaugurazione della nuova biblioteca ’Agostino Venanzio Reali’. L’apertura si svolge nell’ex scuola Pascoli in piazza Matteotti, con letture, corsi e laboratori per la comunità. La struttura sarà uno spazio dedicato alla cultura e alla formazione, pronto ad accogliere cittadini di tutte le età.

Inaugurazione domani a Sogliano per la nuova biblioteca ’Agostino Venanzio Reali’, presso l’ex scuola Pascoli in piazza Matteotti. L’apertura ufficiale è prevista per le 9.30, con il taglio del nastro e la presentazione dei servizi bibliotecari e delle attività previste per la struttura. La giornata proseguirà con diverse iniziative rivolte a cittadini di tutte le età, con particolare attenzione ai bambini e alle famiglie. Alle 11 sono previste letture per bambini e un laboratorio in collaborazione con le volontarie di "Nati per Leggere" e con Green Solution. Alle 15 avverrà la consegna dei libri ai nuovi nati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

