Natale 2025 in biblioteca | letture incontri mostre e laboratori per bambini

Genovatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le festività natalizie, il Sistema Bibliotecario Urbano di Genova propone un ricco programma di eventi, tra letture, incontri, mostre e laboratori, pensati per coinvolgere bambini e adulti. Un’occasione per vivere il Natale in modo creativo e culturale, riscoprendo il piacere della lettura e della condivisione.

Il Sistema Bibliotecario Urbano del Comune di Genova, nel periodo delle festività natalizie, offre un intenso calendario di iniziative dedicate a bambini e adulti, nel segno della creatività, della lettura e del divertimento.I partecipanti, attraverso letture e incontri, saranno accompagnati alla. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

