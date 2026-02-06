Snoop Dogg e il curling scoppia l’amore a Milano Cortina

Snoop Dogg si mette in gioco sul ghiaccio di Cortina durante le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Il noto rapper americano, che è anche allenatore onorario della squadra olimpica degli Stati Uniti e inviato speciale della Nbc, ha deciso di provarci con il curling. Lo abbiamo visto in azione, mentre spazzava una pietra con Danny Casper, uno dei giocatori del team statunitense. Un gesto inatteso che ha fatto sorridere molti e ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino le Olimpiadi.

(Adnkronos) – Snoop Dogg nuova stella del curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il rapper, allenatore onorario della squadra olimpica statunitense e inviato speciale della Nbc, a Cortina si esibisce sul ghiaccio per 'spazzare' una stone con Danny Casper, giocatore del team a stelle e strisce. Snoop si è comportato da atleta, creando un. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Approfondimenti su Milano Cortina 2026 Snoop Dogg sarà il volto di NBC a Milano-Cortina 2026: “Coach Snoop” alle Olimpiadi Invernali Snoop Dogg sarà il volto delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Snoop Dogg tra i protagonisti di Milano-Cortina: “Potrei fare curling. Col mocio ci so fare, da giovane ero il migliore” (ecco cosa farà davvero) Snoop Dogg, protagonista a Milano-Cortina, si presenta con il suo stile inconfondibile, tra ironia e versatilità. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Snoop Dogg to Return for Milan-Cortina Winter Olympics on NBC Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Ambasciatore di felicità: che ci fa Snoop Dogg alle Olimpiadi; Perché Snoop Dogg è il perfetto ambasciatore dello spirito Olimpico (anche a Milano-Cortina 2026); Snoop Dogg, la pelliccia stelle e strisce per le Olimpiadi è già un cult; Olimpiadi di Milano Cortina, Snoop Dogg tedoforo a sorpresa a Gallarate. Snoop Dogg e il curling, scoppia l'amore a Milano CortinaIl rapper alle prese con le stone e con i 'colleghi'. La sorpresa del team britannico: Ci conosceva Snoop Dogg nuova stella del curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il rapper, allenatore o ... adnkronos.com Massimo Boldi no, Snoop Dogg sì. Il rapper risponde: Porto pace e amoreNuova polemica sul tema tedofori: a qualcuno continua a non andare giù la bocciatura del comico. msn.com Prima sul ghiaccio a provare a giocare, poi sulle tribune a godersi lo spettacolo: Snoop Dogg si diverte guardando il curling alle Olimpiadi facebook In occasione di Milano Cortina 2026, Snoop Dogg ha partecipato alla staffetta della torcia olimpica a Gallarate indossando la divisa ufficiale. Terminato il percorso, l'artista è stato visto in un fast food per pranzare. Il video è stato ricondiviso poco dopo dallo ste x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.