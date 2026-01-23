Snoop Dogg, protagonista a Milano-Cortina, si presenta con il suo stile inconfondibile, tra ironia e versatilità. Con un passato nel rap e un talento trasversale, il rapper statunitense scherza sulla possibilità di fare curling, mantenendo la sua immagine autentica e rilassata. La sua presenza conferma il suo ruolo di icona versatile, capace di attraversare diversi mondi senza perdere identità.

È West Coast allo stato puro: voce vellutata, ironia pigra, stile. Può passare dal rap hardcore al gospel, dalla cucina con Martha Stewart al Super Bowl, senza mai cambiare faccia, perché la faccia è il brand. Chi è? Snoop Dogg che, attenzione, diventa uno dei protagonisti delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. No, non è un atleta, anche se ha detto che – dovendo scegliere una disciplina – sarebbe il curling: “Io col mocio ci so fare davvero. Quando ero giovane col mocio ero il migliore. Ho lavorato da McDonald’s e da Lucky’s, e nessuno puliva come me”. Detto che non parteciperà come atleta, cosa farà? Sarà “Ambasciatore della Felicità” con NBCUniversal durante i Giochi Olimpici Invernali dal 6 al 22 febbraio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Snoop Dogg tra i protagonisti di Milano-Cortina: “Potrei fare curling. Col mocio ci so fare, da giovane ero il migliore” (ecco cosa farà davvero)

Milano-Cortina 2026, Snoop Dogg coach onorario degli UsaMilano-Cortina 2026 si arricchisce di un ospite speciale: Snoop Dogg è stato nominato coach onorario degli Stati Uniti per i Giochi Olimpici e Paralimpici.

Snoop Dogg coach onorario del Team USA alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026Snoop Dogg si prepara a un ruolo inaspettato: diventare il primo coach onorario nella storia di Team USA ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Milano-Cortina, Snoop Dogg: Provo il curling, col mocio ci so fare; Snoop Dogg ha rifiutato un'offerta da 100 milioni di dollari per unirsi a OnlyFans: non vorrei mai così tanti soldi nella mia vita; Snoop Dogg e Trivelta lanciano Dogg House Casino; Sono fatto: Snoop Dogg censurato durante la premiazione ai Golden Globes.

Snoop Dogg e Dr. Dre, tra beat potenti e soffici melodieA distanza di trent’anni da quel capolavoro che era/è Doggystyle, il loro primo album insieme del 1993, Snoop Dogg e Dr. Dre sono tornati in studio di registrazione per Missionary, il nuovo album del ... ilmanifesto.it

Sono fatto come un figlio di putt**na in questo momento. Mi hanno tenuto qui ad aspettare a lungo: Snoop Dogg ai Golden Globes censurato – VIDEOIl rapper ha ammesso di essere fatto durante la cerimonia mentre presentava il premio per il miglior podcast ... ilfattoquotidiano.it

“Tutti parlano di sci e discese folli, ma andiamoci piano. Magari provo uno sport, ma uno solo. Forse il curling” #SnoopDogg #MilanoCortina2026 x.com

Slid Off: il nuovo singolo di Snoop Dogg, aspettando le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 facebook